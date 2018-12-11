Сумские лучники взяли еще две медали на чемпионате Украины Сегодня, 3 февраля, во Львове завершился чемпионат Украины по стрельбе из лука в помещении.

После индивидуальных стрельб, в которых сумчане взяли три медали, еще две – у сумских студенток, сегодня разыгрывали командные призы.

Мужская сборная Сумщины в составе Никиты Шишкина, Алексея Гунбина и Владислава Лесняка стала чемпионом. Среди юниорок Евгения Чибисова, Евгения Бадулина и Алена Теницкая стали третьими.

Женщины в составе чемпионки Украины Полины Родионовой, Леси Снагощенко и Ирины Хочиной заняли четвертое место.