Сумские лучники взяли еще две медали на чемпионате Украины

После индивидуальных стрельб, в которых сумчане взяли три медали, еще две – у сумских студенток, сегодня разыгрывали командные призы.
Мужская сборная Сумщины в составе Никиты Шишкина, Алексея Гунбина и Владислава Лесняка стала чемпионом. Среди юниорок Евгения Чибисова, Евгения Бадулина и Алена Теницкая стали третьими.
Женщины в составе чемпионки Украины Полины Родионовой, Леси Снагощенко и Ирины Хочиной заняли четвертое место.
Во Львове проходит чемпионат Украины по стрельбе из лука в помещении....
18-20 января в Ниме (Франция) прошел этап кубка мира по стрельбе из лука в помещении....
11-13 января в Харькове прошли соревнования по стрельбу из лука на Кубок олимпийского чемпиона Виктора Рубана....
В Риме закончился третий этап Мировой серии по стрельбе из лука в помещении....
7-9 декабря в Харькове проходило сразу два турнирна по стрельбе из лука....