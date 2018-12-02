В Сумах фейковые полицейские совершили разбойное нападение В Сумах полиция разоблачила ранее судимого, который с сообщниками совершил разбойное нападение на своего квартиранта.

Вечером на линию «102» обратился мужчина и сообщил, что двое неизвестных ворвались в квартиру, связали его, угрожая физической расправой требовали деньги. В результате забрали два мобильных телефона, 8000 гривен и скрылись.

Работники полиции, выехавшие по указанному адресу, выяснили, что преступление было совершено на квартире приятеля заявителя, в которой тот временно проживал со своей подругой. По словам потерпевшего, люди, которые ворвались в помещение, назвались полицейскими. Проанализировав детали преступления, правоохранители пришли к выводу, что его могли совершить люди, которые имели доступ к этой квартире. Что же касается самого хозяина, то он пошел по делам незадолго до разбойного нападения.

«Это вызвало определенные подозрения, особенно учитывая тот факт, что мучжина в свое время привлекался к уголовной ответственности за совершение краж, грабежа, наркопреступлений, - комментирует событие Павел Карабута, начальник Сумского отдела полиции. - Во время общения он сначала всячески отрицал свою причастность к совершению данного преступления, но под давлением неопровержимых доказательств сознался. Рассказал, что таким образом пытался подтолкнуть приятеля, которому сам предложил пожить у него за деньги, скорее съехать. Поэтому попросил своих знакомых помочь ему в этом. По сценарию, хозяин должен был уйти из квартиры, а ключи отдать сообщникам. Те, под видом полицейских, должны были ворваться в помещение, запугать квартиранта и отобрать деньги. Так и получилось. Сам «сценарист» также получил сою долю от награбленного».

Сообщников злоумышленника полицейские вычислили и задержали в тот же день. Один из них имел богатый криминальный опыт в совершении краж, грабежей и мошенничеств. Сейчас они дают объяснения следователям. Их действий квалифицировали как «Разбой» и начали уголовное производство. За содеянное всем грозит от 7 до 12 лет лишения свободы с конфискацией имущества, сообщает отдел коммуникации полиции Сумской области.