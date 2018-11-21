У ПФК «Сумы» появились новые президент и главный тренер

Сергей Ващенко принимает руководство ПФК «Сумы», сообщают источники Sport Arena.
Это будет уже не первая подобная должность для Ващенко – ранее он занимал пост президента в харьковской «Кобре». При нем команда сыграл три матча в Первой лиге, а затем снялась с соревнований.
«Кобра» продолжает свое существование, принимая участия в чемпионатах областей и других турнирах. С 1 февраля исполняющим обязанности президента клуба является 18-летний Александр Колокол.
Сумы после 17 сыгранных матчей идут на 11-м месте в Первой лиге, в их активе только 15 очков. Они возобновят выступления в турнире в марте матчем с «Агробизнесом».
Стало известно, сто главным тренером назначен 31-летний Александр Олийнык, который был тренером в той же «Кобре».
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