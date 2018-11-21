У ПФК «Сумы» появились новые президент и главный тренер Экс-президент харьковской «Кобры» стал президентом ПФК «Сумы».

Сергей Ващенко принимает руководство ПФК «Сумы», сообщают источники Sport Arena.

Это будет уже не первая подобная должность для Ващенко – ранее он занимал пост президента в харьковской «Кобре». При нем команда сыграл три матча в Первой лиге, а затем снялась с соревнований.

«Кобра» продолжает свое существование, принимая участия в чемпионатах областей и других турнирах. С 1 февраля исполняющим обязанности президента клуба является 18-летний Александр Колокол.

Сумы после 17 сыгранных матчей идут на 11-м месте в Первой лиге, в их активе только 15 очков. Они возобновят выступления в турнире в марте матчем с «Агробизнесом».

Стало известно, сто главным тренером назначен 31-летний Александр Олийнык, который был тренером в той же «Кобре».