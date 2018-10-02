Сумские бойцы отличились на чемпионате Украины

Сборная команда Сум завоевала призовые места:
- Москаленко Тимур занял 1 место в разделе кик-лайт, 89 кг;
- Бераия Демур занял 1 место в разделе фул-контакт, 54 кг;
- Каплун Даниил занял 1 место в разделе лайт-контакт, 74 кг;
- Бобыр Максим занял 2 место в разделе фул-контакт, 60 кг;
- Приходченко Назар занял 3 место в разделе лайт-контакт и кик-лайт, 42 кг.
Команду подготовили: Кириченко Н.А. и Кривопишин B.A.
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