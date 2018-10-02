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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
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Сумские бойцы отличились на чемпионате Украины

На выходных в Чернигов состоялся чемпионат Украины по кикбоксингу WAKO среди школьников и студентов.

Сборная команда Сум завоевала призовые места:

- Москаленко Тимур занял 1 место в разделе кик-лайт, 89 кг;

- Бераия Демур занял 1 место в разделе фул-контакт, 54 кг;

- Каплун Даниил занял 1 место в разделе лайт-контакт, 74 кг;

- Бобыр Максим занял 2 место в разделе фул-контакт, 60 кг;

- Приходченко Назар занял 3 место в разделе лайт-контакт и кик-лайт, 42 кг.

Команду подготовили: Кириченко Н.А. и Кривопишин B.A.

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"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0

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