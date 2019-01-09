Сумские копы остановили водителя с поддельными правами

Обеспечивая безопасность дорожного движения на автодороге Н-12 «Сумы-Полтава», в городе Ахтырка патрульные остановили автомобиль Land Rover, водитель которого двигался с нарушением ПДД.
37-летний водитель не имел свидетельства о регистрации на свое транспортное средство, а также предоставил для проверки водительское удостоверение, которое имело явные признаки подделки. Документ не имел голограмм, содержал размытый текст, а записи в нем не соответствовали данным, занесенным в полицейскую базу.
Патрульные составили на водителя административный материал по ст. 126 (управление без соответствующих документов) КоАП и вызвали на место остановки следственно-оперативную группу Ахтырского отдела полиции.
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