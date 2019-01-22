Погода на Сумщине в ближайшие дни Облачно, туман и мокрый снег с дождем в среду, таким будет начало новой недели на Сумщине.

4-5 февраля без существенных осадков, туман, температура воздуха в течение суток будет колебаться от 2 градусов мороза до 3 градусов тепла. 6 февраля: ночью снег, днем мокрый снег с дождем, температура ночью -1...- 6 градусов, днем -2... + 3 градусов, сообщает Сумской областной гидрометцентр.