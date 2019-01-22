Погода на Сумщине в ближайшие дни

4-5 февраля без существенных осадков, туман, температура воздуха в течение суток будет колебаться от 2 градусов мороза до 3 градусов тепла.
6 февраля: ночью снег, днем мокрый снег с дождем, температура ночью -1...- 6 градусов, днем -2... + 3 градусов, сообщает Сумской областной гидрометцентр.
Начало февраля не обещает существенных изменений в погоде....
Отдел по вопросам чрезвычайных ситуаций и гражданской защиты населения со ссылкой на областной центр по гидрометеорологии сообщает, что в среду,...
До конца недели на Сумщине ожидается оттепель и небольшие осадки в виде мокрого снега с дождем....
На выходных в Сумской области ожидаются осадки и колебания температуры....
По прогнозам Гидрометцентра, 24 января на территории Сумщины будет наблюдаться ухудшение погодных условий....