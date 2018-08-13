В Сумах затягивают начало сезона ремонта лифтов

Вопрос обсуждался сегодня, 4 февраля, на аппаратном совещании в мэрии.
- Расходами городского бюджета на 2019 год в департаменте инфраструктуры города предусмотрено на капитальный ремонт лифтов в жилых домах 12,065 млн грн, - доложил и.о директора департамента Виктор Павленко. – В домах ОСМД - 4 млн грн, по программе софинансирования «70 на 30» - 3,8 млн грн.На экспертное обследование лифтов – 350 тыс. грн. Сейчас составляются титульные списки по соответствующим направлениям и в ближайшее время при утверждении депутатскими комиссиями и профильным заммэра и городским головой они будут опубликованы, чтобы люди могли иметь возможность увидеть, где будет проводиться капитальный ремонт.
- То есть вы не приступили к работе, пока… - уточнил заммэра Сум Степан Пак, который вел аппаратное совещание.
- Пока нет утвержденных титульных списков, мы не имеем возможности заключать договора, - закончил за него В.Павленко.
- Когда депутатские комиссии пройдете?
- Там были некоторые замечания, мы получили информацию от обслуживающих организаций, от глав депутатских фракций, чтобы включить самые проблемные лифты, в наиболее высотных домах, там, где много лет не работают…
- Давайте эту процедуру заканчивать побыстрее, чтобы уже весной начать работать, чтобы мы не долго запрягали, а потом в авральном режиме не успевали ничего сделать.
- Мы работаем над этим в ежедневном режиме.
- Сколько вам нужно еще времени?
- Месяц это с запасом, а так думаю, за три недели.
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