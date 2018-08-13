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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 08:32419

В Сумах затягивают начало сезона ремонта лифтов

В Сумах до сих пор не сформированы титульные списки на капитальный ремонт лифтов.

Вопрос обсуждался сегодня, 4 февраля, на аппаратном совещании в мэрии.

- Расходами городского бюджета на 2019 год в департаменте инфраструктуры города предусмотрено на капитальный ремонт лифтов в жилых домах 12,065 млн грн, - доложил и.о директора департамента Виктор Павленко. – В домах ОСМД - 4 млн грн, по программе софинансирования «70 на 30» - 3,8 млн грн.На экспертное обследование лифтов – 350 тыс. грн. Сейчас составляются титульные списки по соответствующим направлениям и в ближайшее время при утверждении депутатскими комиссиями и профильным заммэра и городским головой они будут опубликованы, чтобы люди могли иметь возможность увидеть, где будет проводиться капитальный ремонт.

- То есть вы не приступили к работе, пока… - уточнил заммэра Сум Степан Пак, который вел аппаратное совещание.

- Пока нет утвержденных титульных списков, мы не имеем возможности заключать договора, - закончил за него В.Павленко.

- Когда депутатские комиссии пройдете?

- Там были некоторые замечания, мы получили информацию от обслуживающих организаций, от глав депутатских фракций, чтобы включить самые проблемные лифты, в наиболее высотных домах, там, где много лет не работают…

- Давайте эту процедуру заканчивать побыстрее, чтобы уже весной начать работать, чтобы мы не долго запрягали, а потом в авральном режиме не успевали ничего сделать.

- Мы работаем над этим в ежедневном режиме.

- Сколько вам нужно еще времени?

- Месяц это с запасом, а так думаю, за три недели.

Общество Ремонт лифтов

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