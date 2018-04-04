Напротив «Лавины» вместо остановки поставят заборчик за 90 тысяч

Об этом сегодня, 4 февраля, на аппаратном совещании в мэрии сообщил и.о. директора департамента инфраструктуры города Виктор Павленко.
- Департамент совместно с полицией был проработан этот вопрос с выездом на место, - доложил он. – Было выяснено, что необходимо 45 м ограждения. Стоимость работ должна составить 90 тыс. грн. У нас на все ограждения по городу предусмотрено было 100 тысяч. Поэтому указанный вопрос будет выполнен в 2019 году.
- Когда вы сделаете? – спросил заммэра Степан Пака.
- До 1 мая.
Напомним: до февраля 2016 года, когда там произошла трагедия, когда 16-летняя девушка под колеса троллейбуса (суд еще продолжается), в этом месте была остановка общественного транспорта. После этого, она почему-то там оказалась не нужна. Даже несмотря на строительство микрорайона «Эспланада», который так лоббируют городские власти. Тем более, что между существующими остановками (проспект Михаила Лушпы и Детская поликлиника) расстояние около 500 м, хотя от следующей (9-й микрорайон) по пр. Лушпы всего 250 м. И дальше они расположены примерно с такой же периодичностью.
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