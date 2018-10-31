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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 09:41363

На «Эспланаде» нужны детсады и школа

Сумское горуправление образования и науки сообщило о необходимости строительства в районе «Эспланада» детсадов и школы.

Вопрос «О проработке предложений управления образования и науки по учету в проекте строительства эспланады школы и садика» обсуждался сегодня, 4 февраля, на аппаратном совещании в мэрии.

- Управление архитектуры проработало этот вопрос, - доложил главный архитектор города Андрей Кривцов. – Мы отослали разработанный детальный план территории на доработку в связи новыми строительными нормами, вступившими в силу в конце прошло года. По информации управления образования на этой территории необходимо предусмотреть дошкольных учебных заведений на 720 мест и школу на 1000 мест.

Он попросил еще три месяца на выполнение этого поручения.

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