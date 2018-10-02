В Сумах будут искать название району АТОшников В Сумах будут определять названия нового микрорайона и улиц.

В областном центре начато общественное обсуждение во время рассмотрения вопроса о присвоении названий (наименований) микрорайона между улицами Михаила Кощея, Николая Данька и Проектная № 12 и новых улиц в этом микрорайоне, сообщают в управлении архитектуры и градостроительства, которое является организатором общественного обсуждения.

Предлагается присвоить название (именовать) микрорайон между улицами Михаила Кощея, Николая Данька и Проектная № 12 - «Жилой массив «Озерный» и присвоить названия (именовать) улицы в этом микрорайоне, а именно:

улицы

1. Вербная (Вербна)

2. Журавлиная (Журавлина)

3. Пойменная (Заплавна)

4. Уютная (Затишна)

5. Звездная (Зоряна)

6. Озерная (Озерна)

7. Окружная (Окружна)

8. Камышовая (Очеретна)

9. Прибрежная (Прибережна)

10. Рыболовная набережная (Рибальска набережна)

11. Счастливая (Щаслива)

проезды

1. Уютный (Затишний)

2. Счастливый (Щасливий)

тупики

1. 1-й Вербный (1-й Вербний)

2. 2-й Вербный (2-й Вербний)

3. 1-й Журавлиный (1-й Журавлиний)

4. 2-й Журавлиный (2-й Журавлиний)

5. 1-й Прибрежный (1-й Прибережний)

6. 2-й Прибрежный (2-й Прибережний)

Общественное обсуждение продлится в течение двух месяцев.

Запланировано проведение заседания «круглого стола», которое состоится 22 марта в 14:00 по адресу: площадь Независимости, 2, кабинет 59.

Предложения и замечания можно подать в письменной или электронной форме с указанием фамилии, имени, отчества и адреса лица, их подает; юридические лица подают предложения с указанием наименования и местонахождения.

Адрес электронной почты: arh@smr.gov.ua.

Почтовый адрес: ул. Воскресенская, 8А, г. Сумы, 40000.

Срок для подачи предложений (замечаний): до 10 апреля 2019 года включительно.

Анонимные предложения не регистрируются и не рассматриваются.

Результаты обсуждения будут обнародованы до 24 апреля на официальном сайте Сумского городского совета.

Консультации можно получить у организатора общественного обсуждения по адресу: ул. Воскресенская, 8А или по телефону 700-102 (начальник управления архитектуры и градостроительства - главный архитектор Андрей Кривцов).

Информационное сообщение о проведении общественного обсуждения здесь.