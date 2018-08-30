Пробное ВНО пройдут 929 сумских школьников 31 января завершилась регистрация на пробное внешнее независимое оценивание, которое проводил Харьковский региональный центр оценивания качества образования.

Зарегистрироваться могли ученики 10-х, 11-х классов и выпускники прошлых лет. Пробное ВНО-2019 состоится 16 марта (украинский язык) и 23 марта (другой выбранный учебный предмет). Всего зарегистрировалось 929 сумских школьников. Всего в коммунальных учреждениях среднего образования учится 1153 выпускника. Плюс частные школы и областная гимназия – 1277, сообщила начальник горуправления образования и науки Антонина Данильченко на аппаратном совещании в мэрии.