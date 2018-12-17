Больше 200 тысяч сумчан подписали декларации с врачами Всего с начала приписной компании в коммунальных медицинских учреждениях г. Сумы заключен 200291 договор на выбор врача, который оказывает первичную медицинскую помощь.

В КНП «ЦПМСД №1» СГС - 103754, в КНП «ЦПМД №2» СГС - 96537, что составляет 75,1% приписного населения города, сообщили в горотделе здравоохранения.