Больше 200 тысяч сумчан подписали декларации с врачами

В КНП «ЦПМСД №1» СГС - 103754, в КНП «ЦПМД №2» СГС - 96537, что составляет 75,1% приписного населения города, сообщили в горотделе здравоохранения.
Об этом сегодня, 28 января, на аппаратном совещании в мэрии сообщила и.о. начальника здравоохранения Елена Чумаченко....
Согласно Распоряжению Кабинета Министров Украины от 16 января 2019 № 17-р в пределах Сумской области создано 6 госпитальных округов: Сумской,...
В Сумах продолжается кампания по подписанию деклараций с врачами первичного звена....
Сумщина в 2018 году достойно сработала в рамках реализации медицинской реформы....
Об этом во время аппаратного совещания в облгосадминистрации рассказал начальник областного управления здравоохранения Сергей Бутенко....