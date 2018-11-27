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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
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В сумских больницах продолжаются ремонты

Информацию о проведении ремонтов в лечебно-профилактических учреждениях города за прошедшую неделю предоставил горотдел здравоохранения.

На прошлой неделе проводились ремонты в КУ «Сумская городская клиническая больница №1» (текущий ремонт лестницы главного и гинекологического корпусов, текущий ремонт палаты дневного стационара), КНП «Центр первичной медико-санитарной помощи №1» СГС (проводятся текущие ремонты кабинетов), КНП «Центр первичной медико-санитарной помощи №2» СГС (текущий ремонт помещения амбулатории №4 по ул. И. Сирко, д. 33/1).

Общество Ремонт больниц

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"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0

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