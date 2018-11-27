В сумских больницах продолжаются ремонты

На прошлой неделе проводились ремонты в КУ «Сумская городская клиническая больница №1» (текущий ремонт лестницы главного и гинекологического корпусов, текущий ремонт палаты дневного стационара), КНП «Центр первичной медико-санитарной помощи №1» СГС (проводятся текущие ремонты кабинетов), КНП «Центр первичной медико-санитарной помощи №2» СГС (текущий ремонт помещения амбулатории №4 по ул. И. Сирко, д. 33/1).
Отдел здравоохранения информирует о выполненных на прошлой неделе в лечебно-профилактических учреждениях города ремонтных работах....
Информацию по проведению ремонтов в лечебно-профилактических учреждениях за прошедшую неделю предоставили в горотделе здравоохранения....
Информацию по проведению ремонтов в лечебно-профилактических учреждениях за прошедшую неделю предоставили в горотделе здравоохранения....
Об этом сообщил начальник управления капитального строительства облгосадминистрации Анатолий Ворожко....
Отдел здравоохранения информирует о ремонтных работах, выполненных на прошлой неделе в лечебно-профилактических учреждениях города....