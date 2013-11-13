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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
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Криминогенная ситуация в Сумах за неделю

По данным Сумского горотдела полиции, за прошлую неделю были зарегистрированы 1540 (за предыдущую неделю – 1395) заявлений и сообщений.

Из них 103 (90) с признаками уголовного преступления. Из них раскрыто 34 (20), в том числе 1 факт телесных повреждений, 1 ограбление, 1 разбой, 3 факта мошенничества, 5 фактов подделки документов, 7 краж, выявлены 11 фактов незаконного оборота наркотиков, 2 факта незаконного обращения с оружием. На прошлой неделе было разыскано три человека, подозреваемых в совершении преступлений. К админответственности привлечено 135 (114) граждан.

За неделю отчиталась и патрульная полиция, инспекторы которой проработали 1477 (1472) вызовов и заданий, из них по линии «102» - 1081 (1074). В сфере обеспечения безопасности дорожного движения составили 403 (411) админматериалов, из них 13 (12) – за вождение в состоянии опьянения. По линии общественной безопасности составлено 106 (72) протоколов. Раскрыто по горячим следам 5 (9) преступлений, найден один человек, который был в розыске.

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"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
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"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0

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