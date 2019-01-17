Сумские пограничники в поезде обнаружили подозреваемого в розыске

Сегодня ночью в пункте контроля «Хутор-Михайловский» пограничники Сумского отряда задержали украинца, которого разыскивала полиция.
Во время осуществления пограничного контроля пассажиров одного из вагона поезда сообщением «Львов-Москва» пограничники обнаружили гражданина Украины, в отношении которого сработала база данных поручений уполномоченных государственных органов. Пограничники приняли все необходимые меры по задержанию данного лица.
По предварительным данным установлено, что мужчина был обвинен по подозрению в совершении уголовного преступления, предусмотренного ст. 246 (незаконная порубка или незаконная перевозка, хранение, сбыт леса) Уголовного кодекса Украины.
После проведения процессуальных действий 37-летнего гражданина передали работникам Национальной полиции.
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