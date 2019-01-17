Лента

Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 11:36179

Сумские пограничники в поезде обнаружили подозреваемого в розыске

В пункте контроля «Хутор-Михайловский» пограничники задержали украинца, который находится в розыске.

Сегодня ночью в пункте контроля «Хутор-Михайловский» пограничники Сумского отряда задержали украинца, которого разыскивала полиция.

Во время осуществления пограничного контроля пассажиров одного из вагона поезда сообщением «Львов-Москва» пограничники обнаружили гражданина Украины, в отношении которого сработала база данных поручений уполномоченных государственных органов. Пограничники приняли все необходимые меры по задержанию данного лица.

По предварительным данным установлено, что мужчина был обвинен по подозрению в совершении уголовного преступления, предусмотренного ст. 246 (незаконная порубка или незаконная перевозка, хранение, сбыт леса) Уголовного кодекса Украины.

После проведения процессуальных действий 37-летнего гражданина передали работникам Национальной полиции.

Право Пограничники

По тематике

30.01.2019 11:53

На Сумщине пограничники задержали беглого контрабандиста

29 января пограничники Сумского отряда задержали нарушителя государственной границы Украины....

28.01.2019 15:00

Молдаванин вез через сумскую границу «травку»

На Сумщине в пункте пропуска выявили наркотическое вещество....

На Сумщине разоблачили канал незаконных поставок авиазапчастей
26.01.2019 10:23

На Сумщине разоблачили канал незаконных поставок авиазапчастей

Пограничники Сумского отряда предотвратили попытку незаконного перемещения через границу партии запчастей с территории России....

Россиянка пыталась вывезти из Украины старинные монеты
21.01.2019 15:00

Россиянка пыталась вывезти из Украины старинные монеты

20 января пограничники Сумского отряда совместно с сотрудниками ГФС обнаружили скрытые от контроля старинные монеты....

В ведрах с углем пограничники нашли скрытые лекарства и радиодетали
17.01.2019 16:50

В ведрах с углем пограничники нашли скрытые лекарства и радиодетали

Вчера в пункте контроля «Конотоп» пограничники Сумского отряда совместно с сотрудниками ГФС обнаружили скрытые товары....

view counter
view counter
Новости партнеров
Погода, Новости, загрузка...
view counter
view counter
Астрология
Загрузка...

Афиша

«Море соблазна» Стивен Найт (США, 2019)
«Море соблазна» Стивен Найт (США, 2019)
Кино Планета Кино
CINETECH+, 2D 13:15 15:20 19:20 23:40
«Dywizjon 303» Денис Делич (Польша, Великобритания, 2018)
«Dywizjon 303» Денис Делич (Польша, Великобритания, 2018)
Кино Планета Кино
CINETECH+, 2D 13:40 18:15
«Клуб «Школа»» Кайл Райдаут (Канада, США, 2017)
«Клуб «Школа»» Кайл Райдаут (Канада, США, 2017)
Кино Планета Кино
CINETECH+, 2D 17:30
«Зверь» Майкл Пирс (Великобритания, 2017)
«Зверь» Майкл Пирс (Великобритания, 2017)
Кино Планета Кино
CINETECH+, 2D 21:25
«Клаустрофобы» Адам Робител (ЮАР, США, 2019)
«Клаустрофобы» Адам Робител (ЮАР, США, 2019)
Кино Космос
16:30—50 грн. 20:15—55 грн.
«Встреча одноклассников» Валентин Шпаков (Украина, 2018)
«Встреча одноклассников» Валентин Шпаков (Украина, 2018)
Кино Космос
14:45—50 грн. 18:30—55 грн.
«Начни сначала» Питер Сигал (США, 2018)
«Начни сначала» Питер Сигал (США, 2018)
Кино Планета Кино
CINETECH+, 2D 10:10 14:05 20:45
view counter

Фото

8
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
30
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
17
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
12
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
7
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0

Вы можете отметить интересные вам фрагменты текста, которые будут доступны по уникальной ссылке в адресной строке браузера.