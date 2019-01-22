Сумские пограничники задержали авто с грузом обуви и грецких орехов В Краснопольском районе пограничники Сумского отряда пресекли попытку незаконного перемещения через российско-украинскую государственную границу товаров народного потребления.

Пограничный наряд, проверяя участок госграницы в районе с. Пушкарное, обнаружил автомобиль марки «ВАЗ» украинской регистрации.

Во время осмотра транспортного средства пограничники обнаружили в нем 20 ящиков с женской обувью в ассортименте и 5 ящиков с грецкими орехами (чищенными) общим весом около 50 килограммов. Предварительно установлено, что правонарушители намеревались незаконно переместить данный груз через границу с территории Украины на территорию России.

Сейчас автомобиль вместе с товаром доставлен в пограничное подразделение, в установленном порядке будет передан работникам фискальной службы. Пограничники используют комплекс неотложных мероприятий по установлению лиц, причастных к указанной противоправной деятельности.