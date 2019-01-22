В Конотопе на карантин закрыли 14 классов В связи с заболеваемостью детей ОРВИ и гриппом обучение в 14 классах городских школ Конотопа было приостановлено.

Карантинные мероприятия были введены в некоторых классах СОШ №14, СШ №12 и гимназии. Количество отсутствующих по болезни детей в данных образовательных учреждениях составила 10%, что на 2% больше, чем на предыдущей неделе.

По информации местных медиков, эпидпорог в городе пока не превышен, сообщает Конотопский горсовет.