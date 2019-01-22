В Конотопе на карантин закрыли 14 классов

Карантинные мероприятия были введены в некоторых классах СОШ №14, СШ №12 и гимназии. Количество отсутствующих по болезни детей в данных образовательных учреждениях составила 10%, что на 2% больше, чем на предыдущей неделе.
По информации местных медиков, эпидпорог в городе пока не превышен, сообщает Конотопский горсовет.
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