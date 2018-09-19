Сумское НПО закрывает представительство в Москве

Об этом со ссылкой на Интерфакс-Украина сообщает Бизнес Цензор.
Согласно сообщению в системе раскрытия информации НКЦБФР, такое решение принял наблюдательный совет НПО 31 января.
Функциями представительства было представление интересов объединения перед предприятиями и организациями РФ.
По информации на сайте Сумского НПО, помимо представительство в РФ оно имеет филиал в Туркменистане и представительство в Киеве. В минувшем году НПО закрыло представительство в Азербайджане.
Рынок РФ некогда занимал до 70% объемов продаж, однако после начала конфликта на востоке Украины и жесткой политики импортозамещения в РФ, он постепенно сократился до минимума.
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