Сумское НПО закрывает представительство в Москве Сумское машиностроительное научно-производственное объединение (Сумское НПО) решило закрыть представительство в Москве (РФ) в связи с отсутствием деятельности.

Об этом со ссылкой на Интерфакс-Украина сообщает Бизнес Цензор.



Согласно сообщению в системе раскрытия информации НКЦБФР, такое решение принял наблюдательный совет НПО 31 января.

Функциями представительства было представление интересов объединения перед предприятиями и организациями РФ.

По информации на сайте Сумского НПО, помимо представительство в РФ оно имеет филиал в Туркменистане и представительство в Киеве. В минувшем году НПО закрыло представительство в Азербайджане.

Рынок РФ некогда занимал до 70% объемов продаж, однако после начала конфликта на востоке Украины и жесткой политики импортозамещения в РФ, он постепенно сократился до минимума.