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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
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Сумское НПО закрывает представительство в Москве

Сумское машиностроительное научно-производственное объединение (Сумское НПО) решило закрыть представительство в Москве (РФ) в связи с отсутствием деятельности.

Об этом со ссылкой на Интерфакс-Украина сообщает Бизнес Цензор.

Согласно сообщению в системе раскрытия информации НКЦБФР, такое решение принял наблюдательный совет НПО 31 января.
Функциями представительства было представление интересов объединения перед предприятиями и организациями РФ.
По информации на сайте Сумского НПО, помимо представительство в РФ оно имеет филиал в Туркменистане и представительство в Киеве. В минувшем году НПО закрыло представительство в Азербайджане.
Рынок РФ некогда занимал до 70% объемов продаж, однако после начала конфликта на востоке Украины и жесткой политики импортозамещения в РФ, он постепенно сократился до минимума.

Экономика СМНПО

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