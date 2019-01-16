Сумчанам покажуть «Обриси легенд» 5 лютого у приміщенні Сумської міської галереї відбудеться відкриття виставки педагога, фольклориста та художника Сергія П'ятаченка під назвою «Обриси Легенд».

В експозиції зібрані картини різних років, технік і стилів. Об’єднує їх глибока символічність, зв’язок із українською народною міфологією та авторське переосмислення сюжетів і мотивів народних легенд, казок, балад, обрядової символіки. Офіційне відкриття: о 17:00 за адресою вул. Соборна, 27. Вхід вільний.