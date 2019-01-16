Сумчанам покажуть «Обриси легенд»

В експозиції зібрані картини різних років, технік і стилів. Об’єднує їх глибока символічність, зв’язок із українською народною міфологією та авторське переосмислення сюжетів і мотивів народних легенд, казок, балад, обрядової символіки.
Офіційне відкриття: о 17:00 за адресою вул. Соборна, 27.
Вхід вільний.
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