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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 11:19126

Сумчанам покажуть «Обриси легенд»

5 лютого у приміщенні Сумської міської галереї відбудеться відкриття виставки педагога, фольклориста та художника Сергія П'ятаченка під назвою «Обриси Легенд».

В експозиції зібрані картини різних років, технік і стилів. Об’єднує їх глибока символічність, зв’язок із українською народною міфологією та авторське переосмислення сюжетів і мотивів народних легенд, казок, балад, обрядової символіки.

Офіційне відкриття: о 17:00 за адресою вул. Соборна, 27.

Вхід вільний.

Досуг Выставка Сергей Пятаченко

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"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
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"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0

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