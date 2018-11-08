В Сумах уже полгода не могут отремонтировать сломанный плиточниками забор

Однако до сих пор, по истечении 3,5 месяцев забор в том же, даже худшем, состоянии.
Напомним: еще летом в этом месте на ул. Садовой подрядчики делали тротуар и умудрились повредить забор. Вероятно, они до сих пор где-то кладут плитку, а до забора им и дела нет. Так что поврежден забор уже почти полгода.
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