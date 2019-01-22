Центр Сум и Барановка – без воды

Сегодня, 4 февраля, в 11:15 приостановлена работа Лучанской насосной станции. Остановка обусловлена необходимостью выполнить аварийные работы по устранению порыва водопроводной сети Д = 300 мм на территории станции.
Во время проведения аварийно-ремонтных работ без водоснабжения остались дома по пр. Шевченко, ул. Ремесленная, ул. Металлургов, ул. Труда, ул. Горького, ул. Супруна, ул. Новоместенская, ул. Леваневского, ул. Троицкая, ул. Псельская, ул. Привокзальная, ул. Бельгийская, ул. Семьи Линтваревых и прилегающих к ним улиц, а также урочища Барановка.
После завершения работ подачу воды будет возобновлена. Приносим извинения за временные неудобства, говорится в сообщении.
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