На Сумщине «оружейному барону» дали 3,5 года за решеткой За сбыт оружия и боеприпасов жителя Сумщины приговорили к 3 годам и 6 месяцам лишения свободы.

Прокуратурой Сумской области поддержано публичное обвинение в отношении 41-летнего жителя Липоводолинского района, который наладил сбыт боеприпасов и оружия из зоны проведения АТО.

Напомним, что прокуратурой совместно с сотрудниками Следственного управления ГУ НП в Сумской области при оперативном сопровождения Службы безопасности Украины в Сумской области указанное лицо было задержано 20 июня 2018 года непосредственно при продаже за 11200 грн 14 оборонительных осколочных ручных гранат Ф-1, 14 запалов к ним и 480 патронов к автомату Калашникова.

«В ходе следствия установлено и доказано в суде, что обвиняемый во время прохождения службы 2015 году в зоне проведения антитеррористической операции в Луганской области сделал несколько тайников с оружием, боевыми припасами и взрывчатыми веществами. После демобилизации, не имея постоянного источника дохода, мужчина подыскивал потенциальных покупателей, которым за вознаграждение обещал продать любое оружие», - рассказал прокурор отдела прокуратуры Сумской области Дмитрий Быченко.

По приговору суда мужчину признан виновным по ч. 1 ст. 263 (незаконное обращение с боеприпасами) УК Украины и осужден к 3 годам 6 месяцам лишения свободы, сообщает пресс-служба прокуратуры области.