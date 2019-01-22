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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 14:13233

В Сумскую колонию пытались перекинуть наркотики

В Сумской исправительной колонии № 116 пресечена попытка доставки запрещенных предметов.

3 февраля часовым наблюдательной башни было замечено движение неизвестного лица, которое быстро приближалась к маскировочному ограждению. При осмотре места происшествия было обнаружено пакет, обмотанный упаковочной лентой, в котором находились три свертка с кристаллическим веществом, похожим на наркотическое.

По данному факту была вызвана следственно-оперативная группа Сумского районного отдела полиции ГУНП в Сумской области для принятия решения согласно требованиям действующего законодательства Украины.

Право Колония № 116 Наркотики

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