В Сумскую колонию пытались перекинуть наркотики В Сумской исправительной колонии № 116 пресечена попытка доставки запрещенных предметов.

3 февраля часовым наблюдательной башни было замечено движение неизвестного лица, которое быстро приближалась к маскировочному ограждению. При осмотре места происшествия было обнаружено пакет, обмотанный упаковочной лентой, в котором находились три свертка с кристаллическим веществом, похожим на наркотическое.

По данному факту была вызвана следственно-оперативная группа Сумского районного отдела полиции ГУНП в Сумской области для принятия решения согласно требованиям действующего законодательства Украины.