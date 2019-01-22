В Сумской СИЗО передали наркотический бинт

1 февраля в Сумском следственном изоляторе при осмотре содержания передачи, поступившей осужденному М. от гражданки Л., в подкладке куртки было обнаружено отрезок медицинского бинта, пропитанного веществом коричневого цвета неизвестного происхождения, похожего на наркотическое.
По факту изъятия неизвестного вещества сотрудниками Сумского ОП ГУНП в Сумской области были составлены соответствующие материалы для дальнейшего принятия решения согласно требованиям действующего законодательства Украины.
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