В Сумской СИЗО передали наркотический бинт В Сумском СИЗО пресечена попытка доставки запрещенных предметов.

1 февраля в Сумском следственном изоляторе при осмотре содержания передачи, поступившей осужденному М. от гражданки Л., в подкладке куртки было обнаружено отрезок медицинского бинта, пропитанного веществом коричневого цвета неизвестного происхождения, похожего на наркотическое.

По факту изъятия неизвестного вещества сотрудниками Сумского ОП ГУНП в Сумской области были составлены соответствующие материалы для дальнейшего принятия решения согласно требованиям действующего законодательства Украины.