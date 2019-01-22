«Food Centre-СумДУ» узнал соперника по 1/4 финала Кубка Украины

По её итогам нашей команде достался хмельницкий «Сокол». Первый матч клубы проведут в Хмельницком.
Остальные пары выглядят следующим образом.
«Ураган» Ивано-Франковск — ХИТ Киев
«Продэксим» Херсон — «Альтернатива-Сервит» Киев
«Титан» Покровское — Манзана» Киев.
Базовые даты этапа — 17 февраля и 2 марта.
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