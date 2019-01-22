Ночью сумские копы задержали наркомана

Ночью, патрулируя дворовую территорию на проспекте Михаила Лушпы, экипаж патрульных заметил подозрительного мужчину. Он сразу привлек внимание, ведь, увидев стражей порядка, которые приближаются к нему, присел и положил что-то на землю. Подойдя уже к гражданину, инспекторы выяснили, что данным предметом оказался бумажный цилиндр с большим количеством вещества, похожего на каннабис.
Также, проверив лицо по имеющимся базам полиции, патрульные установили, что 29-летний сумчанин уже неоднократно имел проблемы с законом в сфере оборота наркотических средств.
На место происшествия полицейские вызвали следственно-оперативную группу Сумского отдела полиции для установления всех обстоятельств.
В Сумском СИЗО пресечена попытка доставки запрещенных предметов....
В Сумской исправительной колонии № 116 пресечена попытка доставки запрещенных предметов....
Пакет с марихуаной обнаружили участковые Роменского отдела полиции во время профилактической отработки города у ранее судимой 38-летней местной жительницы....
В Сумах пресечена попытка доставка запрещенных предметов в СИЗО....
За минувшие выходные правоохранители региона обнаружили одиннадцать фактов хранения дурман-зелья, и изъяли из обращения марихуану и амфетамин....