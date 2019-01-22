Ночью сумские копы задержали наркомана В Сумах мужчина пытался избавиться от вещества, похожего на наркотическое, на глазах у патрульных.

Ночью, патрулируя дворовую территорию на проспекте Михаила Лушпы, экипаж патрульных заметил подозрительного мужчину. Он сразу привлек внимание, ведь, увидев стражей порядка, которые приближаются к нему, присел и положил что-то на землю. Подойдя уже к гражданину, инспекторы выяснили, что данным предметом оказался бумажный цилиндр с большим количеством вещества, похожего на каннабис.

Также, проверив лицо по имеющимся базам полиции, патрульные установили, что 29-летний сумчанин уже неоднократно имел проблемы с законом в сфере оборота наркотических средств.

На место происшествия полицейские вызвали следственно-оперативную группу Сумского отдела полиции для установления всех обстоятельств.