Лента

Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 15:08261

Ночью сумские копы задержали наркомана

В Сумах мужчина пытался избавиться от вещества, похожего на наркотическое, на глазах у патрульных.

Ночью, патрулируя дворовую территорию на проспекте Михаила Лушпы, экипаж патрульных заметил подозрительного мужчину. Он сразу привлек внимание, ведь, увидев стражей порядка, которые приближаются к нему, присел и положил что-то на землю. Подойдя уже к гражданину, инспекторы выяснили, что данным предметом оказался бумажный цилиндр с большим количеством вещества, похожего на каннабис.

Также, проверив лицо по имеющимся базам полиции, патрульные установили, что 29-летний сумчанин уже неоднократно имел проблемы с законом в сфере оборота наркотических средств.

На место происшествия полицейские вызвали следственно-оперативную группу Сумского отдела полиции для установления всех обстоятельств.

Право Наркотики

По тематике

В Сумской СИЗО передали наркотический бинт
Сегодня 15:27

В Сумской СИЗО передали наркотический бинт

В Сумском СИЗО пресечена попытка доставки запрещенных предметов....

В Сумскую колонию пытались перекинуть наркотики
Сегодня 14:13

В Сумскую колонию пытались перекинуть наркотики

В Сумской исправительной колонии № 116 пресечена попытка доставки запрещенных предметов....

Роменскую наркоманку поймали с поличным
01.02.2019 14:32

Роменскую наркоманку поймали с поличным

Пакет с марихуаной обнаружили участковые Роменского отдела полиции во время профилактической отработки города у ранее судимой 38-летней местной жительницы....

В Сумской СИЗО пытались пронести «колеса»
01.02.2019 13:31

В Сумской СИЗО пытались пронести «колеса»

В Сумах пресечена попытка доставка запрещенных предметов в СИЗО....

28.01.2019 17:28

За выходные полиця раскрыла 11 наркопреступлений

За минувшие выходные правоохранители региона обнаружили одиннадцать фактов хранения дурман-зелья, и изъяли из обращения марихуану и амфетамин....

view counter
view counter
Новости партнеров
Погода, Новости, загрузка...
view counter
view counter
Астрология
Загрузка...

Афиша

«Море соблазна» Стивен Найт (США, 2019)
«Море соблазна» Стивен Найт (США, 2019)
Кино Планета Кино
CINETECH+, 2D 13:15 15:20 19:20 23:40
«Dywizjon 303» Денис Делич (Польша, Великобритания, 2018)
«Dywizjon 303» Денис Делич (Польша, Великобритания, 2018)
Кино Планета Кино
CINETECH+, 2D 13:40 18:15
«Клуб «Школа»» Кайл Райдаут (Канада, США, 2017)
«Клуб «Школа»» Кайл Райдаут (Канада, США, 2017)
Кино Планета Кино
CINETECH+, 2D 17:30
«Зверь» Майкл Пирс (Великобритания, 2017)
«Зверь» Майкл Пирс (Великобритания, 2017)
Кино Планета Кино
CINETECH+, 2D 21:25
«Клаустрофобы» Адам Робител (ЮАР, США, 2019)
«Клаустрофобы» Адам Робител (ЮАР, США, 2019)
Кино Космос
16:30—50 грн. 20:15—55 грн.
«Встреча одноклассников» Валентин Шпаков (Украина, 2018)
«Встреча одноклассников» Валентин Шпаков (Украина, 2018)
Кино Космос
14:45—50 грн. 18:30—55 грн.
«Начни сначала» Питер Сигал (США, 2018)
«Начни сначала» Питер Сигал (США, 2018)
Кино Планета Кино
CINETECH+, 2D 10:10 14:05 20:45
view counter

Фото

8
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
30
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
17
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
12
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
7
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0

Вы можете отметить интересные вам фрагменты текста, которые будут доступны по уникальной ссылке в адресной строке браузера.