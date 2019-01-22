За выходные в Сумах произошло 9 ДТП

На протяжении выходных (2-3 февраля) патрульные полицейские:
- проработали 400 сообщений;
- выезжали на 9 ДТП (оформили по ст. 124 (совершение ДТП) КУоАП - 4, в других 5 случаях водители пришли к обоюдному согласию и составили европротоколы);
- составили 115 административных материалов за нарушение ПДД (из которых 5 за управление в состоянии опьянения);
- составили 31 административный материал за нарушение общественного порядка;
- обнаружили 5 фактов хранения вероятно наркотических средств;
- зафиксировали 2 случая незаконного обращения с оружием;
- обнаружили мужчину в розыске.
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