За выходные в Сумах произошло 9 ДТП Патрульная полиция Сумской области информирует о деятельности испекторов в выходные дни.

На протяжении выходных (2-3 февраля) патрульные полицейские:

- проработали 400 сообщений;

- выезжали на 9 ДТП (оформили по ст. 124 (совершение ДТП) КУоАП - 4, в других 5 случаях водители пришли к обоюдному согласию и составили европротоколы);

- составили 115 административных материалов за нарушение ПДД (из которых 5 за управление в состоянии опьянения);

- составили 31 административный материал за нарушение общественного порядка;

- обнаружили 5 фактов хранения вероятно наркотических средств;

- зафиксировали 2 случая незаконного обращения с оружием;

- обнаружили мужчину в розыске.