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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
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В Тростянце завалилась пристройка к дому

В Тростянце спасатели оказали помощь женщине, которая из-за обвала собственного дома не могла из него выбраться.

3 февраля в 12:24 в Службу спасения «101» поступило сообщение о необходимости оказания помощи женщине, которая из-за обвала пристройки не может выйти из дома по цл. Заречная в г. Тростянец. На место происшествия немедленно было направлено отделение дежурного караула 24-й Государственной пожарно-спасательной части.

Прибыв на место вызова и оценив ситуацию, совместно с работниками газовой службы демонтировали газовую трубу, которая находилась под завалами. После этого совместными усилиями помогли женщине выбраться через окно. Всего для оказания помощи привлекалось 5 человек личного состава и 1 единица спецтехники Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям.

Общество Обвал Тростянец

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