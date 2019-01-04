В Тростянце завалилась пристройка к дому В Тростянце спасатели оказали помощь женщине, которая из-за обвала собственного дома не могла из него выбраться.

3 февраля в 12:24 в Службу спасения «101» поступило сообщение о необходимости оказания помощи женщине, которая из-за обвала пристройки не может выйти из дома по цл. Заречная в г. Тростянец. На место происшествия немедленно было направлено отделение дежурного караула 24-й Государственной пожарно-спасательной части.

Прибыв на место вызова и оценив ситуацию, совместно с работниками газовой службы демонтировали газовую трубу, которая находилась под завалами. После этого совместными усилиями помогли женщине выбраться через окно. Всего для оказания помощи привлекалось 5 человек личного состава и 1 единица спецтехники Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям.