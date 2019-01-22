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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 16:4063

Зимний чемпионат АФС: результаты выходных

На выходных были сыграны очередные матчи Зимнего чемпионата Ассоциации футзала Сумщины.

Суперлига

«Рятувальник» — «Lex VSK-СумБуд» 2:3 (0:1)

Голы: Чухненко (29, 32) — Анцибор (22, 43, 48 )

«Сумыхимпром-СДПУ» — «CompService» 10:2 (5:0 )

Голы: Курило (2), Кончаков (4, 42), Завгородний (16, 20, 24), Пимоненко (37), Елшанский Сергей (44, 47), Бугай (50, с пен.) — Киселёв (36), Кульбачный (46)

В турнирной таблице, несмотря на поражение, лидирует «Рятувальник» - 19 очков в 8 играх, на второе место вышел его обидчик «Lex VSK-СумБуд» - 16 очков (8 ), дальше – «Технология» - 14 (7), «Сумыхимпром-СДПУ» - 9 (7), «FoodCentre-СумДУ» - 4 (8 ), «CompService» - 3 (8 ).

Высшая лига

«Сервис Люкс» — «Sagacitas» 4:4 (2:1)

Голы: Супрун (8, 36), Новиков (16), Борищик (38 ) — Краснянский (5), Лютов (29), Петрунин (31), Бочко (35)

 «Гранум» — «Сумыоблэнерго» 0:2 (0:0 )

Голы: Шатёрный (27, 49, с пен.)

В турнирной таблице лидирует «Сервис Люкс» - 23 (9), дальше – «Динамо» - 19 (8 ), «Гранум» - 15 (9), «Sagasitas», «Сумыоблэнерго» - по 14 (9)…

Первая лига

«МедИнс» — «Бон Вояж» 6:2 (3:0 )

Голы: Дереа (7, 17, 21), Джафаров (29), Гавриленко (39), Прядка (42) — Волченко (44), Мединский (50 )

 «Спартак» — «Арсенал» 6:3 (1:0 )

Голы: Чугай (28), Пятаченко (29, 45), Корсун (33), Вощенко (39) — Проскурня (14, аг, 44), Новитченко (42, 48 )

«АгроСвит» — «Автомобилист» 6:1 (1:0 )

Голы: Петровский Виталий (3), Кисиль (26, с пен., 30, 39), Пономаренко Дмитрий (34), Гученко (35) — Глух (47)

 «Ярославна» — «Олимпик» 1:10 (1:6)

Голы: Гуреев Максим (16) — Псарёв (4, 7, 42), Тимченко (4, 39, 43), Швец (12), Пухкало (14), Акимов (21), Микулинцев (50 )

 «Forza» — «Орион» 5:2 (2:1)

Голы: Протопопов (3), Ступак (15, 37, 49), Лупач (29) — Трофимович (18), Пукась (39)

В турнирной таблице лидирует «Спартак» - 34 (12), «АгроСвит» - 26 (12), «Forza» - 25 (15), «Автомобилист» - 20 (12)…

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"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0

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