В Сумах оштрафовали телекомоператора за флаг на рекламе Через Правительственную горячую линию в Главное управление Госпродпотребслужбы в Сумской области поступила жалоба от физического лица о незаконном использовании цветов государственного флага в рекламных целях.

Во время проведения проверки специалистами управления выявлено, что на сити-лайте и в витрине офиса ООО «Интертелеком» размещена реклама, которая выполнена на фоне, имитирующем изображения Государственного Флага Украины, что является нарушением п. 6 ч. 1 ст . 8 Закона Украины «О рекламе». По данному факту первым заместителем начальника управления Е. Лазоренко принято решение о применении штрафных санкций в размере 4250,00 грн.

По результатам проведенных переговоров начальником отдела правового обеспечения с представителем ООО «Интертелеком», предприятием было признано правонарушение и добровольно уплачено штрафные санкции.

Главное управление Госпродпотребслужбы в Сумской области напоминает, что согласно ст. 8 Закона Украины «О рекламе» использовать или имитировать изображение государственных символов запрещается, а в случае их использования Законом предусмотрена суровая ответственность, сообщает пресс-служба ведомства.