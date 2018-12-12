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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 17:10271

В Сумах оштрафовали телекомоператора за флаг на рекламе

Через Правительственную горячую линию в Главное управление Госпродпотребслужбы в Сумской области поступила жалоба от физического лица о незаконном использовании цветов государственного флага в рекламных целях.

Во время проведения проверки специалистами управления выявлено, что на сити-лайте и в витрине офиса ООО «Интертелеком» размещена реклама, которая выполнена на фоне, имитирующем изображения Государственного Флага Украины, что является нарушением п. 6 ч. 1 ст . 8 Закона Украины «О рекламе». По данному факту первым заместителем начальника управления Е. Лазоренко принято решение о применении штрафных санкций в размере 4250,00 грн.

По результатам проведенных переговоров начальником отдела правового обеспечения с представителем ООО «Интертелеком», предприятием было признано правонарушение и добровольно уплачено штрафные санкции.

Главное управление Госпродпотребслужбы в Сумской области напоминает, что согласно ст. 8 Закона Украины «О рекламе» использовать или имитировать изображение государственных символов запрещается, а в случае их использования Законом предусмотрена суровая ответственность, сообщает пресс-служба ведомства.

Право Госпродпотребслужба Реклама

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