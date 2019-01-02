В Сумах продолжают бить стеклянные остановки Неизвестные разбили верхнее стекло на остановке «Дворец культуры СМНПО» на ул. Горького.

Это уже не первый акт вандализма по отношению именно к этой остановке. В новогоднюю новь в ней было разбито три боковых стекла. На восстановление одного стекла нужно 3 тысячи грн, теперь их 4.

Сегодня, 4 февраля, на аппаратном совещании в мэрии и.о. директора департамента инфраструктуры Виктор Павленко попросил представителей полиции разыскать виновных ,ведь остановка просматривается с трех камер видеонаблюдения, расположенных неподалеку.