В Шостке вывоз мусора подорожал на 30% Соответствующее решение было принято сегодня, 4 февраля, на заседании исполнительного комитета Шосткинского горсовета.

Как сообщила начальник управления экономики Дарья Гребенюк, в исполком с плановыми расчетами по поводу тарифов на вывоз твердых бытовых отходов обратились два предприятия, предоставляющие данные услуги – ЧП «Броусс» и ООО «Эко-Шостка».

В итоге был подготовлен проект решения, предусматривающий повышение тарифов на 30 % — с 10,10 грн. до 13,50 грн.

— Тарифи на вивіз сміття у нашому місті будуть нижчими, ніж середньообласні. Наприклад, у Сумах побутові споживачі платять 19,85 грн., у Конотопі – 11,23 грн., Охтирці – 13,92 грн., Глухові – 13,51 грн., Ромнах — 13,50 грн. Відповідні тарифи у цих містах діють вже більше року, а ми тільки до них наближаємось, — отметила Дарья Гребенюк.

Новый тариф, утвержденный исполкомом, начнет действовать с 1 марта нынешнего года, пишет Шостка.info.