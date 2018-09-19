Земли населенных пунктов Сумщины должны быть упорядочены

Речь шла о проблемах по обновлению нормативно-денежной оценки земель населенных пунктов Сумской области и необходимости внесения сведений в Государственный земельный кадастр.
По словам начальника Главного управления Госгеокадастра в Сумской области Натальи Усик, на территории Сумской области сегодня подлежит обновлению земле-оценочная документация в 881 населенном пункте. Из них в 103 населенных пунктах соглашения на выполнение землеоценочных работ уже заключены, а в остальных 778 населенных пунктах такие соглашения, к сожалению, отсутствуют.
Также она сообщила о том, что главы сельских советов и ОТГ отказываются от проведения оценки земель, объясняя это отсутствием финансов. Кроме того, на сегодня существующие границы населенных пунктов не совпадают с утвержденным решением Сумского областного совета.
Комментируя эту ситуацию, чиновница отметила, что только с того момента, когда будут внесены сведения в Государственный земельный кадастр о границах населенных пунктов, возможна разработка соответствующей нормативной денежной оценки.
«Каждый населенный пункт в Сумской области обязательно должен иметь свой утвержденный генеральный план. После этого будет разработана проектная документация по установлению территориальных границ, внесенные сведения, утвержденные соответствующими решениями районных советов, и будет утверждена нормативно-денежная оценка, которой может руководствоваться соответствующая сельская громада», - отметила Наталья Усик.
Глава ОГА Николай Клочко обратился к руководителям городов и районов, главам ОТГ и руководства ГУ Госгеокадастра в Сумской области о необходимости усиления сотрудничества и взаимодействия для достижения общего результата на благо местной громады, пишет сайт ОГА.
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