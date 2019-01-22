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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 09:243

На Сумщине будут закрывать ФАПы

Заслушав во время аппаратного совещания голову Недригайловской райгосадминистрации Сергея Панченко о несостоятельности Недригайловской ОТГ содержать даже собственные ФАПы, глава облгосадминистрации Николай Клочко подчеркнул, что жители громад не должны страдать из-за чьего-то бездействия или неэффективной работы.

Как сообщил Сергей Панченко, Недригайловская объединенная территориальная громада, к сожалению, не финансирует свои ФАПы должным образом, в частности, только 150 000 гривен предусмотрела ОТГ на 2019 год. Поэтому некоторые ФАПы на территории этой громады придется закрывать.

Николай Клочко поручил руководству района работать в этом вопросе с Недригайловской ОТГ.

«Зачем люди выбирали руководство этой ОТГ? Чтобы потом оно закрывало медицинские учреждения? Наша задача - приблизить услуги, в том числе и медицинские, к людям, а такие громаді почему-то работают против своего населения. Так не должно быть, - говорил глава облгосадминистрации. - В течение прошлого года местные бюджеты Сумской области получили значительный собственный финансовый ресурс в сумме 4,8 миллиарда гривен, получив сверхплановые поступления. Я думаю, что громада, которая является эффективной, обязательно найдет возможности и средства для работы всех учреждений».

Общество Недригайловская ОТГ ФАП
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