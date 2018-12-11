Сумской вуз укрепляет лидирующие позиции по показателям наукометрической базы Scopus Информационный ресурс Scopus.org.ua опубликовал обновленную версию рейтинга университетов Украины по показателям научной деятельности по состоянию на январь 2019 года.

Сумский государственный университет поднялся на 6-е место среди классических вузов и на 12-е в общем зачете.

Согласно базе данных Scopus, индекс Гирша СумГУ вырос до 37, добавив 4 позиции по сравнению с прошлым годом. Также за прошлый год общее количество научных публикаций университета в изданиях Scopus выросло на 20%, а цитируемость - на 30%. Согласно другой наукометрической базе Web of Science индекс Гирша СумГУ вырос на 6 позиций за 2018 г. и достиг значения 35.

Сумской национальный аграрный университет на 67-ом месте, Сумской государственный педагогический университет им. А.С.Макаренко – на 107-ом.