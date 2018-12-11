Сумской вуз укрепляет лидирующие позиции по показателям наукометрической базы Scopus

Сумский государственный университет поднялся на 6-е место среди классических вузов и на 12-е в общем зачете.
Согласно базе данных Scopus, индекс Гирша СумГУ вырос до 37, добавив 4 позиции по сравнению с прошлым годом. Также за прошлый год общее количество научных публикаций университета в изданиях Scopus выросло на 20%, а цитируемость - на 30%. Согласно другой наукометрической базе Web of Science индекс Гирша СумГУ вырос на 6 позиций за 2018 г. и достиг значения 35.
Сумской национальный аграрный университет на 67-ом месте, Сумской государственный педагогический университет им. А.С.Макаренко – на 107-ом.
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