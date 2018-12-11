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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 09:52200

Сумской вуз укрепляет лидирующие позиции по показателям наукометрической базы Scopus

Информационный ресурс Scopus.org.ua опубликовал обновленную версию рейтинга университетов Украины по показателям научной деятельности по состоянию на январь 2019 года.

Сумский государственный университет поднялся на 6-е место среди классических вузов и на 12-е в общем зачете.

Согласно базе данных Scopus, индекс Гирша СумГУ вырос до 37, добавив 4 позиции по сравнению с прошлым годом. Также за прошлый год общее количество научных публикаций университета в изданиях Scopus выросло на 20%, а цитируемость - на 30%. Согласно другой наукометрической базе Web of Science индекс Гирша СумГУ вырос на 6 позиций за 2018 г. и достиг значения 35.

Сумской национальный аграрный университет на 67-ом месте, Сумской государственный педагогический университет им. А.С.Макаренко – на 107-ом.

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«Клаустрофобы» Адам Робител (ЮАР, США, 2019)
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«Встреча одноклассников» Валентин Шпаков (Украина, 2018)
«Встреча одноклассников» Валентин Шпаков (Украина, 2018)
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Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
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Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
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Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
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"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0

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