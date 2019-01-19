В Сумах пройдут биатлонные соревнования

Кубок президента Сумской областной организации Федерации биатлона Украины Анатолия Линника пройдет на лажной базе «Динамо» в урочище «Такари».
В первый день пройдут спринты, в которых примут участие спортсмены возрастных групп от младших юношей и девушек (2004-2005 г.р.) до юниоров и юниорок (1997-1998 г.р.). Старт в 10.20. Соревнования будут продолжаться до 13.40.
Во второй день пройдут масс-старты с 10.10 до 14.00.
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