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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 17:39208

В Сумах пройдут биатлонные соревнования

5-6 февраля в Сумах пройдет соревнования по биатлону на кубок президента.

Кубок президента Сумской областной организации Федерации биатлона Украины Анатолия Линника пройдет на лажной базе «Динамо» в урочище «Такари».

В первый день пройдут спринты, в которых примут участие спортсмены возрастных групп от младших юношей и девушек (2004-2005 г.р.) до юниоров и юниорок (1997-1998 г.р.). Старт в 10.20. Соревнования будут продолжаться до 13.40.

Во второй день пройдут масс-старты с 10.10 до 14.00.

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Над Соборной вешают сотни зонтиков
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Над Соборной вешают сотни зонтиков
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Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
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Чемпионат Украины по хоккею на траве
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В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
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"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0

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