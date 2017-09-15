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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
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В Сумском «УКРОПе» произошел раскол на трезвенников и пьяниц

Из партии «УКРОП» вышли 24 члена Сумской городской организации.

Об этом на своей странице в Фейсбуке написал теперь уже бывший глава городской организации Владимир Штейнингер.

«Глава Сумской городской организации партии «УКРОП», его заместители, большинство членов политсовета и актив партии, глава молодежного крыла Сумщины и Сумской городской молодежный центр сообщает о выходе из партии в связи с дискредитацию имени и сути деятельности партии «УКРОП» Сумскими областными руководителями. Мы не разделяем их действий и рабочих отношений. Нас не удовлетворяет несостоятельность организация работы избирательных штабов и введение людей в заблуждение, взяточничество, фальсификации, протекционизм, пьянство, отсутствие ответственности за свои поступки»- написал В.Штейнингер.

Политика Владимир Штейнингер УКРОП

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