В Сумском «УКРОПе» произошел раскол на трезвенников и пьяниц Из партии «УКРОП» вышли 24 члена Сумской городской организации.

Об этом на своей странице в Фейсбуке написал теперь уже бывший глава городской организации Владимир Штейнингер.

«Глава Сумской городской организации партии «УКРОП», его заместители, большинство членов политсовета и актив партии, глава молодежного крыла Сумщины и Сумской городской молодежный центр сообщает о выходе из партии в связи с дискредитацию имени и сути деятельности партии «УКРОП» Сумскими областными руководителями. Мы не разделяем их действий и рабочих отношений. Нас не удовлетворяет несостоятельность организация работы избирательных штабов и введение людей в заблуждение, взяточничество, фальсификации, протекционизм, пьянство, отсутствие ответственности за свои поступки»- написал В.Штейнингер.