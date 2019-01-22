В Сумах ото льда с крыши снова пострадала вывеска: чиновникам наплевать

Об этом и то, как она пыталась добиться справедливости, на своей странице в Фейбуке написала Екатерина Скрипка.
«Сумы сегодня, хотела составить акт о нанесении имущественного вреда, так вот, чтоб составить этот акт, я должна бросить офис и полететь в приемную мэра, написать заявление, чтоб тот создал комиссию. ЖЭК трубки не берет, благоустройство отказалось выезжать без письменных заявлений и соответственно распоряжений мэра... Вот так замкнутый круг, небо вокруг:)) Или рука руку моет... Глыбы такие, что страшно представить, если б упала на человека;(((» - написала сумчанка.
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