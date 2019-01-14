В Сумах на взятке задержали прокурора Сегодня, 4 февраля, в Сумах на горячем задержали прокурора Сумской местной прокуратуры.

Об этом на своей странице в Фейсбуке написала прес-секретарь генерального прокурора Украины Лариса Сарган.

«Очищаемся.

Задержан прокурор Сумской местной прокуратуры Сумской области, который при пособничестве адвоката Совета адвокатов Сумской области требовал и получил от обвиняемого в уголовном производстве денежные средства на сумму 3500 дол. США за содействие в назначении последнему наказания за совершение преступлений, предусмотренных ч.4 ст. 191 и ч.1 ст. 367 УК Украины, не связанного с реальным лишением свободы.

В настоящее время продолжаются обыски в помещении адвокатского объединения и по месту работы прокурора, проводятся первоочередные следственные действия.

Сотрудничество Генинспекции ГПУ, ГБР и ГУ БКОП СБУ», - написала она.