В Сумах на взятке задержали прокурора

Об этом на своей странице в Фейсбуке написала прес-секретарь генерального прокурора Украины Лариса Сарган.
«Очищаемся.
Задержан прокурор Сумской местной прокуратуры Сумской области, который при пособничестве адвоката Совета адвокатов Сумской области требовал и получил от обвиняемого в уголовном производстве денежные средства на сумму 3500 дол. США за содействие в назначении последнему наказания за совершение преступлений, предусмотренных ч.4 ст. 191 и ч.1 ст. 367 УК Украины, не связанного с реальным лишением свободы.
В настоящее время продолжаются обыски в помещении адвокатского объединения и по месту работы прокурора, проводятся первоочередные следственные действия.
Сотрудничество Генинспекции ГПУ, ГБР и ГУ БКОП СБУ», - написала она.
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