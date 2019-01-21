В Сумах маршрутчик проехал на красный на глазах у копов (видео)

В течение января 2019 года на территории обслуживания патрульной полиции (город Сумы и два отрезка дорог национального значения Н-07 «Киев - Сумы - Юнаковка» от Сум до Юнаковки и Н-12 «Сумы - Полтава» от Сум до границ Полтавской области) произошло 90 ДТП, в которых 19 человек получили телесные повреждения.
Основными причинами аварий является нарушение правил маневрирования, проезда пешеходных переходов и перекрестков, несоблюдение дистанции и интервала, превышение безопасной скорости, управление транспортным средством в состоянии опьянения и нарушение ПДД пешеходами.
Поэтому в феврале, с целью укрепления транспортной дисциплины среди участников дорожного движения и активизация работы по повышению безопасности на проезжей части, в частности, при осуществлении пассажирских перевозок, патрульные будут осуществлять усиленный контроль над обеспечением безопасности дорожного движения.
На видеозаписи видно одно из 13 нарушений ПДД с начала года водителями маршрутных транспортных средств (в данном случае на водителя составили административные материалы по ч. 2 ст. 122 (проезд на запрещающий сигнал светофора) КоАП).
Патрульные остановили водителя, управлявшего авто без регистрационных документов и с водительским удостоверением с признаками подделки....
В Сумском районе водитель автомобиля предлагал полицейским немалую сумму денег, чтобы те «закрыли глаза» на управление транспортным средством в состоянии...
Патрульные привлекли к ответственности водителя маршрутного транспортного средства, проехал на запрещающий сигнал светофора....
В связи с ухудшением погодных условий на территории Сумской области, для обеспечения безопасности дорожного движения, сотрудники управления патрульной полиции работают...
После полуночи 20 января на линию 102 поступило сообщение о том, что в одной из квартир многоэтажки на улице Нахимова...