В Сумах маршрутчик проехал на красный на глазах у копов (видео) Патрульная полиция Сумщины усиливает контроль за безопасностью дорожного движения на территории обслуживания.

В течение января 2019 года на территории обслуживания патрульной полиции (город Сумы и два отрезка дорог национального значения Н-07 «Киев - Сумы - Юнаковка» от Сум до Юнаковки и Н-12 «Сумы - Полтава» от Сум до границ Полтавской области) произошло 90 ДТП, в которых 19 человек получили телесные повреждения.

Основными причинами аварий является нарушение правил маневрирования, проезда пешеходных переходов и перекрестков, несоблюдение дистанции и интервала, превышение безопасной скорости, управление транспортным средством в состоянии опьянения и нарушение ПДД пешеходами.

Поэтому в феврале, с целью укрепления транспортной дисциплины среди участников дорожного движения и активизация работы по повышению безопасности на проезжей части, в частности, при осуществлении пассажирских перевозок, патрульные будут осуществлять усиленный контроль над обеспечением безопасности дорожного движения.

На видеозаписи видно одно из 13 нарушений ПДД с начала года водителями маршрутных транспортных средств (в данном случае на водителя составили административные материалы по ч. 2 ст. 122 (проезд на запрещающий сигнал светофора) КоАП).