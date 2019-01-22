Стартовал второй этап чемпионата Сум по футзалу

Высшая лига: результаты 1-го тура
«Форест» 8:1 «Космос» (Сад)
Голы: Тюрин Алексей (8’, 44'), Смоляк Станислав (10’), Когулько Владислав (14'), Ясько Максим (18’), Загорулько Ян (35'), Сорока Александр (47’) - Крамской Артем ( а.г.13’), Микшевский Сергей (33’)
«Колос» (Севериновка) 4:1 «Легион» (Николаевка)
Голы: Летний Сергей (30’), Свистун Денис (35', 45’), Пустовойт Илья (42') - Даценко Александр (5’)
«Junior» 7:1 «Натон» (Постольное)
Голы: Усатенко Алексей (7’, 45'), Буцык Игорь (21’), Антипенко Богдан (28', 48’), Нагернюк Александр (29'), Береговой Александр (32’) - Провозен Максим (18')
«Lex VSK» 1:1 «Сумыхимпром-СДПУ-2»
Голы: Хабовец Евгений (++ 47’) - Слипухин Андрей (33')
В турнирной таблице лидируют «Форест» и «Сумыхимпром-СДПУ-2» - по 10 очков (в 4 играх), «Lex VSK» - 8 (4)…
Первая лига: результаты 1-го тура
«Ураган» 2:14 «Современник»
Голы: Скрипченко Андрей (9’), Кирилин Сергей (а.г.12'), Калиниченко Александр (-44’, 47') - Лютов Владимир (10’, 18', 23’), Пухкало Александр (17', 49’), Гончаренко Андрей (20', 21’, 30'), Силенко Эдуард (23’, 25', 42’), Смолинский Александр (38'), Булах Дмитрий (46’)
«Машметалл» 3:2 «Феникс»
Голы: Журба Владимир (1’, 46'), Козаченко Сергей (12’) - Грищенко Дмитрий (6'), Новиков Олег (25’)
«Интер-Сумы» 1:6 «Linnik Sport»
Голы: Водовичами Евгений (36’) - Линник Артем (2', 44’), Параконний Даниил (11', 28’, 48'), Клименко Егор (50’)
Лидирует «Linnik Sport» и «Машметалл» - по 7 очков (в 3 играх), дальше – «Интер-Сумы» и «Феникс» - по 4 (3)
Вторая лига: результаты 1-го тура
«Сумыхимпром» 3:6 «Forza»
Голы: Ткач Андрей (25’), Дедух Андрей (36'), Кривец Евгений (42’) - Литвиненко Николай (6'), Ступак Роман (11’, 38', 43’), Маруна Антон (13'), Сахненко Александр (16’)
«Валедианс» 1:5 «Степановка-Юноши»
Голы: Трофименко Владислав (32’) - Мокашенець Дмитрий (7', 11’), Казарян Арсен (38'), Сметаненко Александр (43’, 44')
Лидируют «Ника» - 6 очков (после 2 матчей), «Forza» - 6 (3)…
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