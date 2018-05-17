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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
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Сумские гимнастки отличились в Минске

2-3 февраля в столице Беларуси проходил турнир по эстетической гимнастике «Сильфида 2019».

В турнире приняли участие команды из России, Беларуси и Украины. Сумская «Грация» подтвердила свой спортивный уровень: в категории 10-12 лет команда «Грация Бьюти» стала победителями, в категории 8-10 лет «Грация Ангел» стала бронзовыми победителями, в категории 6-8 лет «Грация Флай»заняла 2 место, команда «Грация Шайн» - 3 место. Самые маленькие представители Сум команда «Грация Мелоди» заняли 2 место. Команду «Грация Голд» стали 4-ми.

Подгтовили юных спорсменок подготовили тренеры Екатерина Карпенко, Ирина Ткаченко и Алина Сыч, а также хореограф Светлана Калашник.

Спорт Эстетическая гимнастика

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Над Соборной вешают сотни зонтиков
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Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
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Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
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В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
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"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0

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