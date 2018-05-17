Сумские гимнастки отличились в Минске 2-3 февраля в столице Беларуси проходил турнир по эстетической гимнастике «Сильфида 2019».

В турнире приняли участие команды из России, Беларуси и Украины. Сумская «Грация» подтвердила свой спортивный уровень: в категории 10-12 лет команда «Грация Бьюти» стала победителями, в категории 8-10 лет «Грация Ангел» стала бронзовыми победителями, в категории 6-8 лет «Грация Флай»заняла 2 место, команда «Грация Шайн» - 3 место. Самые маленькие представители Сум команда «Грация Мелоди» заняли 2 место. Команду «Грация Голд» стали 4-ми.

Подгтовили юных спорсменок подготовили тренеры Екатерина Карпенко, Ирина Ткаченко и Алина Сыч, а также хореограф Светлана Калашник.