Сумские гимнастки отличились в Минске

В турнире приняли участие команды из России, Беларуси и Украины. Сумская «Грация» подтвердила свой спортивный уровень: в категории 10-12 лет команда «Грация Бьюти» стала победителями, в категории 8-10 лет «Грация Ангел» стала бронзовыми победителями, в категории 6-8 лет «Грация Флай»заняла 2 место, команда «Грация Шайн» - 3 место. Самые маленькие представители Сум команда «Грация Мелоди» заняли 2 место. Команду «Грация Голд» стали 4-ми.
Подгтовили юных спорсменок подготовили тренеры Екатерина Карпенко, Ирина Ткаченко и Алина Сыч, а также хореограф Светлана Калашник.
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