В стратегии развития города от СумГУ Сумам всего 80 лет

Это заметил главный архитектор области Олег Кривцов, выложив на своей странице в Фейсбуке ошибку, которую допустили в СумГУ при разработке.
Кстати, за эту работу из бюджета было заплачено 600 тыс. грн. Сама стратегия от СумГУ здесь.
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