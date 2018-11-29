В стратегии развития города от СумГУ Сумам всего 80 лет В отчете о выполнении работ по разработке Стратегии развития Сум до 2027 года городу только что исполнилось всего 80 лет.

Это заметил главный архитектор области Олег Кривцов, выложив на своей странице в Фейсбуке ошибку, которую допустили в СумГУ при разработке.

Кстати, за эту работу из бюджета было заплачено 600 тыс. грн. Сама стратегия от СумГУ здесь.