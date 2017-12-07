Полиция Сум разоблачает «производителей» самогона

В ходе профилактической отработки территории обслуживания участковые офицеры получили информацию о том, что в подъезде одного из домов по проспекту Курском слышно запах самогона. «Мы вычислили квартиру из которой доносился этот запах, - комментирует Сергей Ковалев, участковый офицер полиции Сумского отдела. - Как выяснилось там как раз шел процесс самогоноварения. При осмотре были обнаружены и изъяты закваска, самогон и орудия для его изготовления».
В его квартире обнаружено и изъято 9 литров самогона, 20 литров самогонный закваски и оборудование для его изготовления. Изъятое направлено на соответствующую экспертизу, а в отношении правонарушителя составлен административный протокол по ст. 176 КУоАП «Изготовление, хранение самогона и аппаратов для его производства». Отныне «производителю» самодельной водки грозит уплата штрафа, сообщает Отдел коммуникации полиции Сумской области.
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