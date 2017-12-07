Лента

Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 10:5951

Полиция Сум разоблачает «производителей» самогона

Участковые офицеры Сумского отдела полиции обнаружили очередного правонарушителя в сфере самогоноварения.

В ходе профилактической отработки территории обслуживания участковые офицеры получили информацию о том, что в подъезде одного из домов по проспекту Курском слышно запах самогона. «Мы вычислили квартиру из которой доносился этот запах, - комментирует Сергей Ковалев, участковый офицер полиции Сумского отдела. - Как выяснилось там как раз шел процесс самогоноварения. При осмотре были обнаружены и изъяты закваска, самогон и орудия для его изготовления».

В его квартире обнаружено и изъято 9 литров самогона, 20 литров самогонный закваски и оборудование для его изготовления. Изъятое направлено на соответствующую экспертизу, а в отношении правонарушителя составлен административный протокол по ст. 176 КУоАП «Изготовление, хранение самогона и аппаратов для его производства». Отныне «производителю» самодельной водки грозит уплата штрафа, сообщает Отдел коммуникации полиции Сумской области.

Право Самогон

По тематике

Полиция отчитались о выявленных в Воронеже самогонщиках
24.01.2019 09:27

Полиция отчитались о выявленных в Воронеже самогонщиках

Полиция провела отработку территории поселка Воронеж Шосткинского района....

23.08.2018 17:10

Полиция похвасталась, что уничтожила 6 литров самогона

Работники полиции во время проведения оперативно-профилактической отработки составили административный протокол в отношении жительницы Ахтырского района, у которой изъяли 6 литров...

В Шостке полиция искала похищенные вещи, а нашла самогон и брагу
15.05.2018 16:10

В Шостке полиция искала похищенные вещи, а нашла самогон и брагу

80 литров браги и 5,5 литров самогона изъяли участковые офицеры полиции во время санкционированного обыска по месту жительства 55-летней жительницы...

08.12.2017 14:20

На Сумщине продолжают прессовать самогонщиков

80 литров браги и самогонный аппарат нашли, изъяли и уничтожили работники полиции в ходе проведения оперативно-профилактических мероприятий, направленных на борьбу...

07.12.2017 12:16

В Конотопе полиция обнаружила 13 самогонщиков

В ходе проведения профилактических мероприятий, направленных на выявление и привлечение к ответственности лиц, причастных к изготовлению и продаже самогона полиция...

view counter
view counter
Новости партнеров
Погода, Новости, загрузка...
view counter
view counter
Астрология
Загрузка...

Афиша

«Море соблазна» Стивен Найт (США, 2019)
«Море соблазна» Стивен Найт (США, 2019)
Кино Планета Кино
CINETECH+, 2D 13:15 15:20 19:20 23:40
«Dywizjon 303» Денис Делич (Польша, Великобритания, 2018)
«Dywizjon 303» Денис Делич (Польша, Великобритания, 2018)
Кино Планета Кино
CINETECH+, 2D 13:40 18:15
«Клуб «Школа»» Кайл Райдаут (Канада, США, 2017)
«Клуб «Школа»» Кайл Райдаут (Канада, США, 2017)
Кино Планета Кино
CINETECH+, 2D 17:30
«Зверь» Майкл Пирс (Великобритания, 2017)
«Зверь» Майкл Пирс (Великобритания, 2017)
Кино Планета Кино
CINETECH+, 2D 21:25
«Клаустрофобы» Адам Робител (ЮАР, США, 2019)
«Клаустрофобы» Адам Робител (ЮАР, США, 2019)
Кино Космос
16:30—50 грн. 20:15—55 грн.
«Встреча одноклассников» Валентин Шпаков (Украина, 2018)
«Встреча одноклассников» Валентин Шпаков (Украина, 2018)
Кино Космос
14:45—50 грн. 18:30—55 грн.
«Начни сначала» Питер Сигал (США, 2018)
«Начни сначала» Питер Сигал (США, 2018)
Кино Планета Кино
CINETECH+, 2D 10:10 14:05 20:45
view counter

Фото

8
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
30
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
17
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
12
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
7
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0

Вы можете отметить интересные вам фрагменты текста, которые будут доступны по уникальной ссылке в адресной строке браузера.