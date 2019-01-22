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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 11:29211

Артем Фаренюк - лучший игрок января в Экстра-лиге

Исполнительной дирекцией АФУ было определено лучшего игрока месяца в Экстра-лиге.

Им стал футзалист ивано-франковского «Урагана», воспитанник сумского футзала Артем Фаренюк.

На протяжении января игрок отличился дублем в ворота «Кардинала-Ровно», завоевав для своей команды волевую ничью.

Кроме того, Фаренюк помог национальной сборной Украины одержать победу над Чехией, записав в свой актив один результативный пас.

Спорт Артем Фаренюк Футзал

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Над Соборной вешают сотни зонтиков
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Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
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Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
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"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0

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