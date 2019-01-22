Артем Фаренюк - лучший игрок января в Экстра-лиге Исполнительной дирекцией АФУ было определено лучшего игрока месяца в Экстра-лиге.

Им стал футзалист ивано-франковского «Урагана», воспитанник сумского футзала Артем Фаренюк.

На протяжении января игрок отличился дублем в ворота «Кардинала-Ровно», завоевав для своей команды волевую ничью.

Кроме того, Фаренюк помог национальной сборной Украины одержать победу над Чехией, записав в свой актив один результативный пас.