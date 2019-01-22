На Сумщине помощник по хозяйству оказался вором

В полицию с заявлением о краже обратилась 37-летняя жительница одного из сел Шосткинского района. Женщина рассказала, что из ее домохозяйства исчезли болгарка, бензопила и дрель, которые хранились под навесом во дворе частной усадьбы.
«Проведя ряд первоочередных поисковых мероприятий, наши сотрудники установили личность подозреваемого, - рассказывает Сергей Забозлаев, начальник Шосткинского отдела полиции. - Им оказался неоднократно судимый 43-летний знакомый заявительницы, который ранее помогал ей по хозяйству. Злоумышленника разыскали и задержали в доме его друга, где он также хранил и похищенные вещи».
В свое оправдание подозреваемый говорит, что на кражу пошел за нехватки средств. Похищенное собирался продать, а деньги потратить на собственные нужды.
Сейчас инструмент изъят и будет возвращен владелице после необходимых следственных действий. В отношении злоумышленника избрана мера пресечения в виде содержания под стражей, и он находится в изоляторе временного содержания. В отношении него в полиции открыто очередное уголовное производство по признакам ч. 3 ст. 185 Уголовного кодекса Украины «Кража». За содеянное ему грозит до шести лет лишения свободы, сообщает Отдел коммуникации полиции Сумской области.
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