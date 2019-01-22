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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 10:53229

В сумской мэрии два месяца искали ответ на петицию о евротроллейбусах

Петиция «Почему до сих пор не объявлен тендер на закупку троллейбусов европейских средства?» собрала подписи еще 13 ноября прошлого года, а получила ответ только сегодня, 5 февраля.

То есть ответ просрочен на два месяца, так как на него дается 15 дней.

«Как известно, Европейский Инвестиционный банк выделил ряде городов средства на закупку транспорта. Сумы должны купить за этот кредит 21 троллейбус. Тендер на закупку должен был быть объявленным еще в августе. Между тем, о нем ничего не слышно и сегодня (в октябре 2018 года – Ред.). А уже прошли и сентябрь, и октябрь! При этом деньги могут пойти на другие нужды: если мы не купим троллейбусы, деньги просто уйдут обратно в Европу, и сумчане будут ездить новым транспортом через раз.

Кроме того, были предположения о том, что выделенных средств хватило бы на большее количество транспорта, но это не разрешено договором. Поэтому предлагаю приобрести 21 единицу с:

- gps-трекером;

- wi-fi-роутером;

- видеокамерами - в салоне и в кабине, обратной на дорогу (в качестве видеорегистратора)

- динамиками - не только внутренними, но и внешними (чтобы объявлять остановки пассажирам со зрительными проблемами)

- кондиционером - не только в кабине, но и в салоне», - писал автор петиции Турчин Артем Александрович

Ответ на электронную петицию:

«По результатам рассмотрения электронной петиции «Почему до сих пор не объявлен тендер на закупку троллейбусов европейских средства?» информируем о следующем.

Тендер на закупку троллейбусов за средства Европейского инвестиционного банка не объявлен в связи с тем, что в настоящее время не подписано Соглашение о передаче средств займа между Министерством финансов Украины, Министерством инфраструктуры Украины, Сумской городским советом и КП СГС «Электроавтотранс». После факта подписания Соглашения начата процедура проведения тендера».

Когда же произойдет или хотя бы планируется подписание соглашения не сообщается…

Напомним: есть петиции, которые ждут своего ответа с лета прошлого года. Там уже срок больше 5 месяцев.

Экономика Евротроллейбусы Петиция Троллейбусы

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