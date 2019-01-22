В Сумах жители Криничной перегородили сток и заливают Пришиб Сумчанин уже третий раз пишет петицию о ремонте дороги между ул. Прокофьева и Пришибской площадью.

В единой системе местных петиций зарегистрировано обращение «Отремонтировать дорогу от улицы Прокофьева до Пришибской площади».

«Я создал уже третью петицию по этому проблемному участку дороги, соединяющему улицу Прокофьева и Пришибскую площадь, а также сокращающему расстояние до микрорайонов «Басы» и «Химгородок».

Мне отвечали, что вопрос на рассмотрении, когда я писал в 2017 году и в 2018 году ответили: - отремонтируют, когда возьмутся за улицу Прокофьева.

Сейчас, когда пришла оттепель, преодолеть двести метров этого участка для автовладельцев это подвиг, потому что вода в лужах местами выше капота автомобиля. А при попадании воды в двигатель, тот выйдет из строя. И кто будет за это отвечать – конечно, автовладелец.

К сожалению, мне не удалось снять, как вода подошла к лобовому стеклу при передвижении автомобиля через это препятствие - не успел.

Прошу местные власти ответить: как и в какой срок жители города смогут дождаться нормального передвижения собственного транспорта, аварийных служб, скорой помощи, полиции.

А самое интересное то, что жители улицы Криничная, перекрыли своими руками (с помощью спецтехники, бетонных плит и самого бетона) сток воды и вся вода собирается именно в этой большой яме», - пишет автор петиции Голобородов Артем Анатольевич.

Дата начала сбора подписей: 5 февраля 2019 года. До конца сбора подписей осталось 45 дней. По состоянию на 5 февраля петицию подписали 3 человека из 250 необходимых.