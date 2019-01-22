Сумчани просять встановити меморіальну дошку до роковин загибелі Чорновола На сайті онлайн-петицій зареєстроване звернення «Встановити пам'ятну табличку Герою України В'ячеславу Чорноволу до 20 річчя з дня його загибелі».

«Встановити пам'ятну табличку Герою України В'ячеславу Чорноволу на стіні будинку за адресою: вулиця В'ячеслава Черновола, буд. 55.

У зв'язку з тим, що назва вулиці підпадала під перенайменування через декомунізацію, мешканці міста, повинні пам'ятати на честь якої людини вулиця отримала нову назву. На цей час, на вулиці нема жодної пам'ятної таблички про цю видатну людину.

25 березня 1999 року В'ячеслав Чорновіл разом зі своїм водієм їхав на автомобілі марки «Тойота» по трасі Бориспіль - Золотоноша, де на її п'ятому кілометрі транспортний засіб зіткнувся з автомобілем КамАЗ.

На ранок після загибелі Чорновола Юрій Кравченко, тодішній міністр внутрішніх справ, так і не дочекавшись результатів офіційної експертизи, заявив, що і Чорновіл, і його водій загинули в результаті ДТП, а також, що «версія замаху на В'ячеслава Чорновола як причина його загибелі, навіть не розглядалася».

Але в це мало хто повірив. Більшість людей вважала смерть Чорновола політичним вбивством», - пише автор петиції Зімін Дмитро Анатолійович.

Дата початку збору підписів: 5 лютого 2019 р. До кінця збору підписів залишилось: 45 днів. Станом на 5 лютого петицію підписали 2 особи з 250 необхідних.