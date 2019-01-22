Битва петиций продолжается Сумчане в петиции просят городские власти не рассматривать другую петицию, набравшую необходимое количество голосов.

В Единой системе местных петиций зарегистрировано обращение «Против отмены бесплатного проезда в троллейбусе».

«Предлагаем власти не рассматривать петицию №1525 об отмене бесплатного проезда в троллейбусах для пенсионеров.

Это дает возможности обеспечения поддержки и социальной защиты пожилых людей.

Вопрос рентабельности и бездотационности троллейбусов решать путем развития городского хозяйства и в том числе КП «Электроавтотранс», - пишет автор петиции Сема Павел Варфоломеевич.

Дата начала сбора подписей: 5 февраля 2019 года. До конца сбора подписей осталось 45 дней. По состоянию на 5 февраля петицию подписали 4 человека из 250 необходимых.

Напомним: ранее появилась и набрала нужное количество подписей за считанные дни петиция об отмене бесплатного проезда для пенсионеров, за ней появилась петиция о введении бесплатного проезда для всех пассажиров. Теперь вот это…

И это еще не конец. Также есть петиция об отмене новых тарифов в троллейбусах, а также о льготном проезде для пенсионеров.