Битва петиций продолжается

В Единой системе местных петиций зарегистрировано обращение «Против отмены бесплатного проезда в троллейбусе».
«Предлагаем власти не рассматривать петицию №1525 об отмене бесплатного проезда в троллейбусах для пенсионеров.
Это дает возможности обеспечения поддержки и социальной защиты пожилых людей.
Вопрос рентабельности и бездотационности троллейбусов решать путем развития городского хозяйства и в том числе КП «Электроавтотранс», - пишет автор петиции Сема Павел Варфоломеевич.
Дата начала сбора подписей: 5 февраля 2019 года. До конца сбора подписей осталось 45 дней. По состоянию на 5 февраля петицию подписали 4 человека из 250 необходимых.
Напомним: ранее появилась и набрала нужное количество подписей за считанные дни петиция об отмене бесплатного проезда для пенсионеров, за ней появилась петиция о введении бесплатного проезда для всех пассажиров. Теперь вот это…
И это еще не конец. Также есть петиция об отмене новых тарифов в троллейбусах, а также о льготном проезде для пенсионеров.
На сайте онлайн-петиций зарегистрировано обращение «Льготный проезд. Быть или не быть?»....
На сайті онлайн-петицій зареєстроване звернення «Встановити пам'ятну табличку Герою України В'ячеславу Чорноволу до 20 річчя з дня його загибелі»....
Сумчанин уже третий раз пишет петицию о ремонте дороги между ул. Прокофьева и Пришибской площадью....
На сайте онлайн-петиций зарегистрировано обращение «Отмена проезда 4 грн. в троллейбусе»....
Получила ответ городских властей онлайн-петиция «Отменить бесплатный проезд в троллейбусе»....